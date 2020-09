Acht tote Igel, grausam ertränkt fand Otto Luzius. Bildrechte: Otto Luzius

Viele grausige Funde lassen nicht nur Tierliebhaber in Ober-Mörlen in Hessen sprachlos zurück. Mehrere tote Igel sind dort gefunden worden. Einem waren gar die Hinterbeine zusammengebunden worden. Bereits vor zwei Wochen hatte Cornelia Klinger in einem Gebüsch am Friedhof fünf tote Igel - verpackt, verschnürt und versteckt in einem Plastikeimer, vermutlich ertränkt. "Es stank entsetzlich", erinnert sie sich. Dieser Igel musste wohl noch länger leiden. "Das Tier hat sich wahrscheinlich gewehrt. Ihm hat man die Füße zusammengebunden - und den Igel später auch ertränkt", sagt Otto Luzius. Bildrechte: Otto Luzius

"Vermutlich gezielt gejagt und getötet"

Der Bad Nauheimer "Igelvadder" Otto Luzius kümmert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich um kranke und mutterlose Tiere, hat in seiner privaten Igel-Auffangstation in Bad Nauheim Hunderte Igel wieder aufgepäppelt, ihre Wunden versorgt und durch den Winter gebracht. "Vermutlich wurden die Igel gezielt gejagt, getötet und dann mit den Plastikbehältern in die Usa geworfen", sagt er. Otto Luzius aus Bad Nauheim liebt Igel über alles! Bildrechte: dpa

Ein Serientäter?