Mit dem wachsenden Erfolg von TikTok melden sich immer wieder kritische Experten zu Wort. Einer von ihnen ist Rüdiger Trost von der Münchener Sicherheitsfirma WithSecure. Er schätzt TikTok als - so wörtlich - "sehr gefährlich" ein. Vieles an TikTok sei mit dem westlichen Verständnis von Gleichberechtigung, freier Meinungsäußerung und Minderheitenschutz nicht in Einklang zu bringen. Doch damit nicht genug: "Mindestens so groß wie die Gefahr vor Spionage ist das Risiko einer gezielten Beeinflussung der öffentlichen Meinung in westlichen Gesellschaften. Zum Beispiel vor Wahlen."

Genau wie andere Apps, sammelt auch TikTok viele Daten. Bildrechte: IMAGO / Xinhua