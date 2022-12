Capital Bra Ein Schmerzmittel als Droge: Was ist Tilidin?

In 16 seiner Songs besingt Rapper Capital Bra das beruhigende, aber auch euphorisierende und enthemmende Schmerzmittel Tilidin. Seine Fans scheinen gut zugehört zu haben. Innerhalb von zwei Jahren sind die Tilidin-Verschreibungen bei gesetzlich Versicherten in der Altersgruppe der 15- bis 20-Jährigen um das Dreißigfache gestiegen. Was ist Tilidin für ein Medikament, wie wirkt es - und wo lauern die Gefahren?