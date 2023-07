Gut eine Woche nach dem Verschwinden der "Titan" im Nordatlantik haben Experten in den Trümmern des implodierten Tauchboots "mutmaßliche menschliche Überreste" entdeckt. Sie seien "vorsichtig im Wrack an der Unglücksstelle sichergestellt" worden und sollen nun von Fachleuten in den USA analysiert werden, teilte die US-Küstenwache am Mittwoch (28.06.) mit. Bei dem Unglück waren alle fünf Insassen der "Titan" gestorben.