Selbst wenn das Tauchboot bald gefunden würde, kann es Experten zufolge unter Wasser nicht mit frischem Sauerstoff versorgt werden. "In dieser Tiefe gibt es wirklich keine Möglichkeit, Sauerstoff hineinzubekommen", sagte der Meeresforscher Tom Dettweiler dem US-Sender CNN. "Es gibt keine Öffnung oder ähnliches, durch die Sauerstoff eindringen könnte." Die einzige Lösung wäre, die "Titan" so schnell wie möglich nach oben zu bringen und die Luke zu öffnen, betonte Dettweiler.

Das Tauchboot aus großer Tiefe an die Oberfläche zu bringen, würde aber vermutlich mehrere Stunden dauern, betonte der Forscher. "Es ist einfach so, dass wir es mit einer großen Entfernung und schwierigen Bedingungen zu tun haben", so Dettweiler weiter.

Was als Abenteuer begann, hat sich zum lebensbedrohlichen Alptraum entwickelt. Fünf Menschen wollten in einem kleinen U-Boot zum berühmten Wrack der "Titanic" abtauchen - doch nun wird die kleine "Titan" selbst vermisst. Die Küstenwachen der USA und Kanadas suchen nach dem Boot in der Nähe des Wracks vor der Ostküste Nordamerikas.



Die US-Küstenwache teilte am Montag mit, sie habe eine umfassende Suche rund 1450 Kilometer östlich von Cape Cod im Atlantik eingeleitet. Die kanadische Küstenwache entsandte ein Flugzeug und ein Schiff in das Suchgebiet.