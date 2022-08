Es sollte ein ausgelassener Abend unter Freunden werden: Am Freitagabend brach Tobias Dreiseitell aus dem bayrischen Eichenried mit zwei Freunden zum Festival "Brass Wiesn" am Echinger See im Landkreis Freising auf. Doch gegen 23 Uhr wurde das Event wegen eines drohenden Unwetters aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Tausende Besucher machten sich gleichzeitig auf den Heimweg. Im Aufbruchs-Trubel verloren sich die Freunde aus den Augen, wenig später brach auch der telefonische Kontakt ab. Am Samstag meldeten die Freunde Tobias als vermisst. Die Polizei fahndet seit dem Wochenende öffentlich nach Tobias Dreiseitell.