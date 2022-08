Am Freitagabend brach Tobias D. aus dem bayrischen Eichenried mit zwei Freunden zum Festival "Brass Wiesn" am Echinger See im Landkreis Freising auf. Doch die Freunde verloren sich aus den Augen, Tobias' Handy war nicht erreichbar. Am Samstag meldeten die Freunde Tobias als vermisst.