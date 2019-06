Eurofighter-Wrackteil schlägt unweit von Spielgeräten ein

Auch die Bürgermeisterin von Silz und Nossentin, Almuth Köhler (CDU), wo eines der verunglückten Flugzeuge abstürzte, stellte ähnliche Forderungen. Am Morgen war ein Wrackteil in unmittelbarer Nähe eines Kindergartens gefunden worden. Ein Mitarbeiter der Gemeinde Nossentiner Hütte entdeckte das etwa einen halben Meter lange Bauteil auf einem benachbarten Sportplatz, nach Angaben der Kindergartenleiterin etwa 40 Meter entfernt von den Spielgeräten. Bildrechte: dpa

Ein Mitarbeiter der Flugsicherheit der Bundeswehr mit einem ABC-Schutzanzug trägt ein Trümmerteil auf einem Feld. Bildrechte: dpa "Wir können von Glück reden, dass wir so davon gekommen sind", sagte sie. Einige der Kinder hätten den Absturz eines der beiden Kampfjets am Montag vom Fenster aus beobachtet. Bundeswehrangehörige bargen das zerbeulte Wrackteil, äußerten sich aber nicht zu dessen Funktion. Die beiden Eurofighter waren am frühen Montagnachmittag etwa 20 Minuten nach dem Aufsteigen zusammengestoßen und abgestürzt. Die Maschinen waren zusammen mit einem dritten Eurofighter auf einem Übungsflug, bei dem sie einen Luftkampf simulierten. Sie waren nach Angaben der Luftwaffe unbewaffnet. Die zum Teil brennenden Eurofighter fielen nach der Kollision in ein Waldstück nordöstlich des Fleesensees, eines Gewässers westlich der Stadt Waren an der Müritz.

Absturzregion zum "militärischen Sicherheitsbereich" erklärt

In beiden Fällen konnten die Piloten noch ihren Schleudersitz aktivieren. Der jüngere und unerfahrenere Pilot kam ums Leben, der Oberstleutnant wurde nach Angaben der Luftwaffe lebend aus einer Baumkrone gerettet. Die Flugunfalluntersuchung hat die Abteilung "General Flugsicherheit des Luftfahrtamts der Bundeswehr" übernommen. In der Nacht zum Dienstag suchten rund um die Absturzstellen etwa 300 Bundeswehrsoldaten teilweise mit Scheinwerfern und Nachtsichtgeräten nach Wrackteilen, wie ein Luftwaffen-Sprecher sagte. Zudem sicherten sie die Absperrung der zum militärischen Sicherheitsbereich erklärten Regionen ab. Die Suche wurde auch am Dienstag fortgesetzt. Ob bereits die Flugschreiber der Maschinen gefunden wurden, wollte der Sprecher mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen. Ein Feldjäger (Militärpolizist) steht auf einer abgesperrten Straßen in der Nähe der Absturzstellen eines Eurofighters in der Nähe von Jabel. Bildrechte: dpa