550 Meter lang und 17,5 Meter hoch: So wirbt man auf der Website des Wild- und Freizeitparks Klotten bei Cochem mit der "Klotti"-Achterbahn. Nur die Mutigsten wagen eine "heiße Fahrt", denn: Bei zahlreichen Kurven, einem maximalen Gefälle und bis zu 60 Kilometern pro Stunde kann einem "schon mal der Atem stocken", so die Betreiber auf ihrer Website. Doch: "Alles wird gut."

Für eine 57-jährige Besucherin aus dem saarländischen Sankt Wendel wurde jedoch nicht alles gut: Sie stürzte während der Fahrt aus einem Vierer-Waggon der Achterbahn. Es ist nicht ganz klar, aus welcher Höhe sie gestürzt ist – bis zu acht Meter sind allerdings wahrscheinlich, so der SWR. Das Unglück löste einen Großeinsatz von Rettungskräften aus. Doch wie die Polizei Cochem mitteilte, erlitt die Frau so starke Verletzungen, dass sie trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort starb.

Auf der Website des Freizeitparks äußern sich die Betreiber in einem kurzen Statement zum Unfall:

Der Unfall habe sich etwa eineinhalb Stunden vor Schließung im regulären Achterbahn-Betrieb ereignet. Wie der SWR3 berichtete, sei die verunglückte Frau mit ihrer Familie im Park unterwegs gewesen. Ob ein technischer Defekt, ein Fehler im Sicherheitssystem oder Leichtsinn zum Unglück geführt haben, kann nach aktuellem Stand noch nicht gesagt werden. Schon am Wochenende wurden Spuren gesichert und Zeugen befragt. Laut der Polizei Cochem will die Kripo ab Montag gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft weiter ermitteln. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Bei Todesfällen dieser Art kann die Staatsanwaltschaft auch die Einschaltung von Gutachtern sowie die Obduktion des Opfers anordnen.