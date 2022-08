In drei indischen Bundesstatten ist eine neue Erkrankung nachgewiesen, die derzeit als "Tomatengrippe" oder "Tomatenfieber" bezeichnet wird. Betroffen sind zumeist kleine Kinder unter fünf Jahren. Keines der mehr als 100 infizierten Kinder schwebt allerdings in Lebensgefahr.

Die Tomatengrippe in Indien wurde am 17. August in einem Fachbeitrag der medizinischen Zeitschrift "The Lancet" erwähnt.