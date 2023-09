Die Polizei ermittelt mit Hochdruck. In einem Straßengraben in Barenburg im Landkreis Diepholz ist am Sonntagabend die Leiche einer 17-Jährigen gefunden worden. Die Obduktion hat ergeben, dass das Mädchen gewaltsam ums Leben gekommen ist. Inzwischen wurde die 25-köpfige Mordkommission "Inliner" eingerichtet.



Aktuell werden Spuren gesichert und Vernehmungen durchgeführt. Außerdem geht die Polizei den 15 Hinweisen nach, die bisher eingegangen sind.