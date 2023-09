Am Mittwochmorgen (13.09) ereignete sich nach Angaben der Beamten ein weiterer Angriff desselben Verdächtigen. Nur wenige Kilometer von Barenburg entfernt, soll er vor einem Fast-Food-Restaurant eine 30-Jährige mit einem Messer angegriffen haben. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen konnten Schlimmeres verhindern.



Laut Polizei soll der mutmaßliche Täter beide Opfer zufällig ausgewählt und unkontrolliert attackiert haben. Mit Fotos von ihm und seinem Wagen fahndeten die Beamten öffentlich nach dem Mann.



Am Mittwochnachmittag hatte das Amtsgericht Verden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des Verdachts des vollendeten und versuchten Totschlags erlassen. Der mutmaßliche Täter soll am Donnerstag (14.09) dem Haftrichter vorgeführt werden.