In Zoos drücken sich Kinder die Nasen an den Scheiben der Wasserbecken platt, obwohl man sie noch nicht einmal streicheln kann: Die Robbe ist das größte Raubtier Deutschlands, steht aber auf der Beliebtheitsskala ganz weit oben. Wohl umso mehr verstört, was in Mecklenburg-Vorpommern passiert ist. Gut 100 der Tiere leben im Greifswalder Bodden östlich von Rügen. 23 wurden zwischen September und Dezember 2017 tot an den Stränden des Greifswalder Boddens aufgefunden.

Für die Forscher am Meeresmuseum Stralsund ist das Phänomen unerklärlich. "Wenn man das mit den Vorjahren vergleicht, dann ist es tatsächlich so, dass die Totfundzahlen extrem erhöht sind in diesen Monaten", sagt Kurator Dr. Michael Dähne. Die Biologen obduzierten die Robben. Labor-Untersuchungen ergaben, dass die äußerlich unversehrten Tiere weder an Viren, Bakterien oder Giften verendet sind. In Betracht komme nur ein akutes Herz-Kreislaufversagen, vermutlich verursacht durch Ertrinken, so der Experte des Meeresmuseums.