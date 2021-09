Der Hof des 49-Jährigen sei nach dessen Wegzug in den Landkreis Oldenburg im Jahr 2018 nach wie vor unbewohnt und leerstehend. In einem Maststall des Hofes hatte das Veterinäramt bei einer Überprüfung Ende August die ersten 250 Kadaver entdeckt.



Jetzt sind zwei weitere Mastställe des betroffenen Hofes vom Veterinäramt überprüft worden. In einem dieser Ställe wurden 600 Kadaver gefunden - insgesamt also rund 850 Schweinekadaver.