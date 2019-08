Ein heftiges Gewitter im Tatra-Gebirge hat mindestens fünf Menschenleben gefordert. Im polnischen Teil der Hohen Tatra wurden nach Angaben von Rettungskräften am 1.895 Meter hohen Berg Giewont vier Menschen von einem Blitzschlag getötet. Rund 140 Verletzte seien nach dem heftigen Sturm in polnische Krankenhäuser gebracht worden, berichtete die Agentur PAP unter Berufung auf die Rettungskräfte am Freitag. Neun Wanderer wurden demnach noch vermisst.

Viele der Verletzten erlitten teils schwere Verbrennungen, als Blitze in ein Eisenkreuz auf dem Bergmassiv Giewont und in Kletterketten aus Metall einschlugen. Das Gipfelkreuz gilt im katholisch geprägten Polen als religiöser Wallfahrtsort. Nach Informationen des polnischen Fernsehsenders TVN24 bargen Rettungshubschrauber Dutzende Menschen. Laut Bergrettung wurden drei Verletzte auf der Intensivstation behandelt. Regierungschef Mateusz Morawiecki informierte sich am Unglücksort über die Lage.

Auch in der Westtatra in der Slowakei gab es Gewitter-Opfer. Dort wurden ein Mann und eine Frau vom Blitz getroffen. Wie die Bergwacht mitteilte, stürzte der Mann mehrere Hundert Meter in die Tiefe. Die aus Tschechien stammende Frau sei am Bein verletzt worden. Sie wurde demnach mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen.



Wenig später rückte der Rettungshubschrauber erneut wegen eines Blitzschlags aus und musste einen slowakischen Wanderer versorgen, der kurzzeitig bewusstlos war. Der Wetterumschwung kam den Berichten zufolge sehr plötzlich, so dass sich viele Wanderer nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.