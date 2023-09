Außerdem werden Hinweise von Bürgern überprüft, um herauszufinden, was sich an dem Treffpunkt am See in Pragsdorf abgespielt hat.



Zudem überprüften die Ermittler Bewegungen von Fahrzeugen. Die großräumige Suche mit vielen Kräften und Bereitschaftspolizisten, die am Freitag in der Region im Einsatz waren, sei zunächst abgeschlossen.

Am Freitag (15.09.) suchte die Polizei mit großem Aufgebot in Pragsdorf und Umgebung nach Spuren und einer möglichen Tatwaffe. Bildrechte: dpa

Todesursache bekannt: schwerste Stichverletzungen

Der Sechsjährige war am Donnerstagabend (14.09.) mit schwersten Stichverletzungen in einem Gebüsch an einem See im Dorf gefunden worden.



Die Eltern hatten ihn als vermisst gemeldet, nachdem er am Nachmittag nicht wie gewohnt vom Spielen nach Hause gekommen war. Sie hatten zunächst selbst gesucht.



Polizei, Feuerwehr und Anwohner schlossen sich daraufhin der Suche an. Auch Hunde und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Nach einer Stunde fand man den leblosen Körper des Kindes.

Als ihr sechsjähriger Sohn vom Spielen am See nicht nach Hause kam, machten sich seine Eltern zunächst selbst auf die Suche. Bildrechte: dpa

Alle Wiederbelebungsversuche des Jungen am Fundort und auf dem Weg in eine Klinik führten nicht zum Erfolg. Die Obduktion ergab, dass der Sechsjährige erstochen wurde.

Taucher suchen im Uferbereich des Sees in Pragsdorf nach Tatgegenständen. Bildrechte: dpa

Gedenken in Kirche von Pragsdorf