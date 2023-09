Polizei ermittelt wegen Totschlags

Große Hoffnungen setzen Ermittler zudem auf die kriminaltechnischen Untersuchungen der Spuren, die an der Kleidung des getöteten Jungen und an einem Messer gefunden wurden. "Wir rechnen damit, dass bis Dienstag die ersten Ergebnisse der Kriminaltechnik bei uns ankommen", sagte die Sprecherin.

Außerdem werden Hinweise von Bürgern überprüft, um herauszufinden, was sich an dem Treffpunkt am See in Pragsdorf abgespielt hat.



Zudem überprüften die Ermittler Bewegungen von Fahrzeugen. Die großräumige Suche mit vielen Kräften und Bereitschaftspolizisten, die am Freitag in der Region im Einsatz waren, sei zunächst abgeschlossen.

Am Freitag (15.09.) suchte die Polizei mit großem Aufgebot in Pragsdorf und Umgebung nach Spuren und einer möglichen Tatwaffe. Bildrechte: dpa

Todesursache bekannt: schwerste Stichverletzungen

Der Sechsjährige war am Donnerstagabend (14.09.) mit schwersten Stichverletzungen in einem Gebüsch an einem See im Dorf gefunden worden.



Die Eltern hatten ihn als vermisst gemeldet, nachdem er am Nachmittag nicht wie gewohnt vom Spielen nach Hause gekommen war. Sie hatten zunächst selbst gesucht.



Polizei, Feuerwehr und Anwohner schlossen sich daraufhin der Suche an. Auch Hunde und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Nach einer Stunde fand man den leblosen Körper des Kindes.

Als ihr sechsjähriger Sohn vom Spielen am See nicht nach Hause kam, machten sich seine Eltern zunächst selbst auf die Suche. Bildrechte: dpa

Alle Wiederbelebungsversuche des Jungen am Fundort und auf dem Weg in eine Klinik führten nicht zum Erfolg. Die Obduktion ergab, dass der Sechsjährige erstochen wurde.

Taucher suchen im Uferbereich des Sees in Pragsdorf nach Tatgegenständen. Bildrechte: dpa

Gedenken in Kirche von Pragsdorf

Am Freitagabend hatten rund 200 Menschen zusammen mit der betroffenen Familie aus dem Ort an einem stillen Gedenken in der voll besetzten Kirche in Pragsdorf teilgenommen. Der getötete Junge war erst im August in eine Grundschule eingeschult worden.

Psychologische Betreuung für die Mitschüler

Psychologen sollen nun seinen Mitschülerinnen und Mitschülern sowie den Lehrern beistehen. Zudem sei ein Trauerort in der Schule eingerichtet worden. Ab Montag werde an der Schule für eine Woche auf Leistungskontrollen verzichtet.

Spendenaktion für die Familie des Jungen