Knapp zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines sechsjährigen Jungen in Pragsdorf in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen.



Der 14-Jährige sei der letzte Mensch gewesen, der das Opfer lebend gesehen habe, sagte die Polizei am Dienstag. Zudem habe er sich bei Befragungen in Widersprüche verstrickt.



Zudem sei der Jugendliche bereits in der Vergangenheit wegen seiner Aggressivität aufgefallen, wie die Ermittler am Dienstag erklärten: "Wir wissen durch die Ermittlungen, dass er in Vergangenheit bereits durch aggressives Verhalten gegenüber anderen Kindern ja aufgetreten ist."

Wie die Polizei am Dienstag in einer Pressekonferenz mitteilte, sei der Fundort der Leiche des Jungen auch der Tatort gewesen. Demzufolge sei der Jugendliche mit dem Jungen und dessen beiden Geschwistern am 14. September im Dorf unterwegs gewesen.



Beide Geschwister seien dann nach Hause gegangen, während der 6-Jährige und der Tatverdächtige zum Fußballplatz am Ortsrand gegangen seien. Dort sei der Junge auch getötet worden.



Wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilt, wurde der Jugendliche am Dienstag in Gewahrsam genommen. Wegen des Verdachts auf Totschlag wurde ein Haftbefehl gegen den Deutschen erlassen.



Auf dem Messer, das in der Nähe des Tatorts gefunden wurde, seien zudem Blutanhaftungen und Faserspuren des Opfers - und DNA-Spuren des Jugendlichen gefunden worden. Es soll sich dabei um die Tatwaffe handeln, so die Polizei. Zum Motiv des Tatverdächtigen haben die Ermittler lediglich geäußert, dass es unklar sei.