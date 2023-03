Schrecklicher Fall Totes Baby im Altkleidercontainer: Mutter gesteht Tötung

Ein furchtbarer Kriminalfall erschüttert Deutschland: Eine 40-jährige Frau aus Tangerhütte (Sachsen-Anhalt) hat die Tötung ihres neugeborenen Kindes gestanden. Sie und ein 33-jähriger Mann seien am Donnerstag festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Leiche des Kindes war vor wenigen Tagen in einem Altkleidercontainer in Tangerhütte gefunden worden.