In einem Bach bei Vallendar in Rheinland-Pfalz wurde am Dienstag (02. Mai) der leblose Körper eines Kindes gefunden. Obwohl umgehend Rettungsversuche eingeleitet wurden, konnte das zweijährige Mädchen nicht wiederbelebt werden.



Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz mitteilt, geht man nach der Obduktion davon aus, dass das Mädchen in dem Bach ertrunken ist.