Das zwölfjährige Mädchen, das am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges gefunden wurde, ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft Opfer eines Verbrechens geworden. Hinweise auf ein Sexualdelikt lägen aber derzeit nicht vor. Zur Feststellung der genauen Todesursache soll die Leiche obduziert werden. Die Ergebnisse sollen am Dienstag veröffentlicht werden.

Keine Hinweise auf Sexualverbrechen

Der Fundort des Leichnams liegt in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs. Dieser Ort befindet sich aber nicht auf dem Heimweg des Mädchens. Ist die Zwölfjährige aus Versehen in die falsche Richtung gelaufen oder wurde sie womöglich verschleppt? Eine Erklärung haben die Ermittler dafür bisher nicht. "Ob der Auffindeort auch der Tatort ist, wissen wir noch nicht sicher", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Koblenz am Montag. Eine Mordkommission der Kriminaldirektion Koblenz übernahm die Ermittlungen.

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir zu den weiteren Umständen sowohl aus ermittlungstaktischen Gründen als auch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen keine weiteren Informationen veröffentlichen. Information der Polizei zum Fall

Mädchen kam Samstag nicht nach Hause

Das Mädchen war zuletzt am Samstag gegen 17.30 Uhr gesehen worden, als es nach dem Besuch einer Freundin zu Fuß den Heimweg antrat. Als die Zwölfjährige nicht nach Hause kam, begannen Polizei und Feuerwehr noch am Abend die Suche nach ihr. Trauerbeflaggung an der Schule des getöteten Mädchens in Freudenberg Bildrechte: dpa

In der Schule des Mädchens fand am Montag zwar Unterricht statt, es gab aber auch Gesprächsangebote von Psychologen an die Schülerinnen und Schüler.