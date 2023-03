An der Schule des getöteten Mädchens in Freudenberg nehmen sich Schüler und Lehrer viel Zeit für Gespräche. Normaler Unterricht finde noch nicht wieder statt, sagte Christoph Söbbeler, Sprecher der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg. Die Rückkehr zum Unterricht nach Stundenplan soll allmählich erfolgen und ohne Druck.



"Die Schule ist im Moment der Ort, an dem für die Schülerinnen und Schüler Austausch und Trauer möglich sind." Die Kinder und Jugendlichen seien den ganzen Schultag mit ihren Klassenlehrern zusammen. Psychologen und Fachleute der Bezirksregierung seien weiterhin an der Schule - auch um die Lehrer zu unterstützen.

Trauerbeflaggung an der Schule des getöteten Mädchens in Freudenberg Bildrechte: dpa