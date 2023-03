An der Schule des getöteten Mädchens in Freudenberg nahmen sich Schüler und Lehrer viel Zeit für Gespräche. Normaler Unterricht fand zunächst nicht statt. Seit Donnerstag (16. März) vergangener Woche soll die Rückkehr zum Unterricht nach Stundenplan erfolgen - aber allmählich und ohne Druck. Psychologen und Fachleute der Bezirksregierung seien weiterhin an der Schule - auch um die Lehrer zu unterstützen.

Ängste und Traurigkeit bei Kindern und Erwachsenen auffangen wollen auch die katholische und evangelischen Kirche in Freudenberg, die zurzeit ganztägig geöffnet sind. Die Pfarrer bieten an, auch als Seelsorger zur Verfügung zu stehen. Zudem liegen Kondolenzbücher aus, in die sich Trauernde eintragen können.



Am Sonntag (19. April) stand ein regulärer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche im Zeichen der Trauer um Luise. Am kommenden Mittwoch (22. April) findet eine Gedenkfeier für das getötete Mädchen statt, die in die Aula ihrer Schule übertragen wird.