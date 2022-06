Nach dem Fund eines toten 15-jährigen Mädchens in Salzgitter gelten zwei Jugendliche als dringend tatverdächtig. Es handele sich um einen 13-Jährigen und einen 14-Jährigen, teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch mit.

Die Polizei hatte das Mädchen seit Sonntag gesucht. In einer Grünanlage im Ortsteil Fredenberg fanden sie am Dienstag die Leiche.

Für den 14-Jährigen ist beim Amtsgericht Braunschweig ein Haftbefehl wegen Mordes beantragt worden. Da der 13-Jährige noch strafunmündig ist, sei eine Inhaftierung nicht möglich, so Wolters weiter. Das Jugendamt Salzgitter sei über den Tatverdacht in Kenntnis gesetzt worden. Möglicherweise wird der Junge in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie oder in einem geschlossenen Heim untergebracht.