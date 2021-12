Nach einem beschleunigten Prüfverfahren hat die europäische Arzneimittelbehörde EMA am Montag (20.12.) den Weg frei gemacht für eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des US-Pharmaunternehmens Novavax in der EU. Der zuständige Ausschuss empfahl am Montag eine bedingte Zulassung. Die finale Entscheidung muss nun die Europäische Kommission fällen. Das gilt als Formsache. Die Zulassung des Präparats Nuvaxovid (NVX-CoV2373) würde das Spektrum der in der EU erhältlichen Corona-Vakzine erweitern.