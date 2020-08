Peloton rollt durch Risikogebiete

Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für die Regionen Île-de-France (Paris!) und Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Marseille und Nizza!) herausgegeben. Blickt man auf den Verlauf des immerhin wichtigsten Radrennens der Welt, so beginnt die Tour in Nizza und endet traditionell in Paris. Also genau in den Corona-Hotspots!

Erst mit der fünften Etappe von Gap nach Privas verlässt das Feld das Risikogebiet Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Doch der Tourverlauf steht schon lange fest - bevor sich die Corona-Zahlen vor Ort negativ entwickelten. Die ersten fünf Tage und der Zieleinlauf finden in Corona-Risikogebieten statt. Bildrechte: BRISANT

Das Hygienekonzept: die "Blase"

Tour-de-France-Veranstalter ASO und Radsportweltverband UCI haben ein Sicherheitskonzept entwickelt, das Sportler größtmöglich vor dem Virus schützen soll. Die 22 Rennställe werden in einer "Hygieneblase" leben, abgeschirmt von der Außenwelt. Und jeder Rennstall besteht aus bis zu 30 Personen, denn dazu gehören auch Physiotherapeuten, Mechaniker, Funktionäre und Busfahrer. Sie alle werden ihre Familien drei Wochen lang nicht persönlich sehen.

Ich will nicht sagen, dass wir uns isolieren, sondern dass wir so weit wie möglich entfernt sein werden und den Kontakt für alle vermeiden. Tourdirektor Christian Prudhomme

Sechs und drei Tage vor Rennbeginn werden alle 176 Fahrer getestet, ebenso an Tag zehn und 17, den beiden Ruhetagen.

Zum Zuge kommen PCR-Tests. Sie gelten bei korrekter Anwendung in der Regel als sehr zuverlässig. Von bis zu 99,8 Prozent ist die Rede.

Doppeltest soll Sicherheit bringen

Wird ein Fahrer Corona-positiv getestet, muss er nach Hause. Der gesamte Rennstall wird ausgeschlossen, wenn zwei positive Corona-Tests von Fahrern binnen sieben Tagen vorliegen. Auch soll bei einem Positiv-Test eine Gegenprobe genommen werden - genau wie beim Dopingtest.

Denn was ohne Gegenprobe passiert, mussten vier Teams im Vorfeld bitter erfahren. Sie durften bei Eintages- oder kleinen Rennen nicht antreten, weil je ein Fahrer positiv getestet worden war. Wie sich später herausstellte, waren die Testergebnisse falsch - und gehörten vermutlich zu der Fehlerquote von 0,2 Prozent. Das Reglement wurde angepasst: Jetzt gibt es eine Gegenprobe. Bildrechte: dpa

Fernsehen statt Wanderzirkus und Party

So weit, so gut. Doch der größte Unsicherheitsfaktor in diesem Jahr sind die Fans. Weil die Tour de France keinen Eintritt kostet, wartete in den vergangenen Jahren durchschnittlich bis zu zwölf Millionen (!) Radsportbegeisterte an der Strecke, um den Fahrern zuzujubeln.

Gerade bei den Bergetappen, wenn sich das Peloton über schmale Pässe quält, ist sonst der Teufel los. Tausende stehen nur wenige Zentimeter von den Fahrern entfernt. Sie klopfen ihnen auf die Schultern oder laufen neben ihnen her, brüllen, klatschen. Matteo Trentin bei der Tour 2019 in Gap. Bildrechte: imago images / Panoramic International

Wegen der steigenden Corona-Infektionen vor Ort dürfen nur 100 Fans zum Start in Nizza erscheinen. Ursprünglich waren 5.000 erlaubt. Und 5.000 sind für den Zielbereich in Paris vorgesehen. 5.000 ist die in Frankreich derzeit erlaubte Maximalgrenze von Teilnehmern an öffentlichen Veranstaltungen. Das kann sich aber jederzeit ändern, wie die drastisch reduzierte Teilnehmerzahl in Nizza zeigt.

In den Bergen sind Zuschauer teilweise ganz ausgeschlossen, an anderen Stellen stehen große Leinwände, um das Geschehen aus sicherer Entfernung verfolgen zu können. An 26 Anstiegen dürfen die Fans nur zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln hinauf. Autos und Wohnwagen sind verboten.

Auf den sozialen Kanälen der Tour baten Fahrer ihre Fans, zwei Meter Abstand zu halten, keine Selfies zu machen, Masken zu tragen und sich die Hände zu desinfizieren. Autogramme gibt’s dieses Jahr nicht. So viele Fans dürften deses Jahr nicht am Straßenrand stehen. Bildrechte: imago images / Panoramic International

Kein Küsschen von Hostessen

Die übliche Siegerehrungszeremonie mit Küsschen von Hostessen fällt flach. Die Fahrer bekommen ihre Trikots förmlich überreicht, sollen Masken tragen und Abstand halten. Statt zehn dürfen nur zwei Menschen zugleich aufs Podium.

Maskenpflicht gilt für die Fahrer auch im Hotel und im Bus. Jedes Team bekommt in den Hotels eine eigene Etage zugewiesen. Zudem werden sie täglich auf Corona-Symptome untersucht.

Der Tross mit Organisatoren, Helfern und Journalisten wurde diesem Jahr auf "nur" 3.000 statt 5.000 Menschen reduziert. Alle mussten nachweisen, dass sie Corona-negativ sind. Zu der "Fahrer-Blase" dürfen sie keinen Kontakt aufnehmen.