Es klingt wie eine Geschichte aus der Zukunft, ist aber tatsächlich gerade erst so passiert: Am Donnerstag, den 10. August, hoben drei Passagiere an Bord der "VSS Unity" in den Weltraum ab. An ihrer Seite zwei Astronautinnen und ein Astronaut.



In einer Höhe von 88 Kilometern konnten sie die Erdkrümmung sehen und am eigenen Leib erfahren, wie sich Schwerelosigkeit anfühlt.