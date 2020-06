Eine Tierärztin habe sich dem Tier dann angenommen. Bei den Untersuchungen wurde dann das Geschoss in ihrem Hals entdeckt, welches entfernt wurde, heißt es weiter. Nach einigen Tagen Schonzeit ging es für Helena wieder zu ihrem langjährigen Partner Demetrius in den Kölner Mediapark. Doch die Verletzungen waren offenbar zu schwer. Am 4. Juni soll Helenas Todeskampf in ihrem Nest am Ufer zu Ende gegangen sein.