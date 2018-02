Wer träumt nicht von solch einem Anwesen: Trauminsel Mykonos, Blick auf das ägäische Meer, 5.000 Quadratmeter großes Grundstück. Darauf eine Villa mit fünf Schlafzimmern, Infinity-Pool, Fitness-Studio und gigantischer Terrasse. Wer glaubt, dass dieser Traum Millionen kostet, der irrt, denn in diesem Fall braucht man mit etwas Glück nur 40 Euro.

Der Grund: Jenny und George, die Besitzer eines Vier-Millionen-Euro-Anwesens auf Mykonos, haben eine Art Lotterie gestartet, in der sie ihr Haus samt Grundstück anbieten. Es ist ihnen nach dem Auszug der Kinder offenbar zu groß geoworden. Jenny und George wünschen sich, dass es wieder voller Menschen ist. Das sagen sie zumindest der britischen "Sun". Alles was man braucht, um an der Verlosung teilzunehmen, ist ein Los und das gibt es bereits ab umgerechnet 40 Euro.