Reisetrends Sommerurlaub 2021 in Deutschland: Ostsee und Bayern weiter im Trend

Der Trend zum Heimaturlaub geht in die nächste Runde! Im Sommer 2020 haben bereits viele wegen der Corona-Pandemie ihren Urlaub in der Heimat verbracht. Ob im eigenen Garten, auf dem Balkon, in den Bergen oder an der See – viele deutsche Orte wurden regelrecht mit Touristen geflutet. Und auch 2021 geht der Trend zum Sommerurlaub in Deutschland weiter.