Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und schwerer Covid-19-Verläufe steigt weiter. Jetzt tritt das ein, was viele Mediziner im Vorfeld befürchtet hatten: Das deutsche Gesundheitssystem stößt an seine Grenzen. In manchen Teilen Deutschlands werden die Intensivbetten knapp, insbesondere die nur begrenzt verfügbaren Beatmungsplätze.



Sind diese Kapazitäten erschöpft, muss das medizinische Personal unter Zeitdruck entscheiden, wer eine lebensrettende Behandlung erhält - und wer nicht. Dieses Auswahlverfahren wird auch als Triage bezeichnet. Der ärztliche Direktor einer Zittauer Klinik hat jetzt bekannt gegeben, dass die sogenannte Triage im Zuge der Corona-Pandemie in seinem Haus bereits angewendet werden musste, da nicht ausreichend Beatmungsbetten zur Verfügung standen.

Ziel: Möglichst viele Leben retten

"Triage" kommt aus dem Französischen und bedeutet "Auswahl" oder "Sichtung". Ursprünglich wurde der Begriff für die Militärmedizin in Feldlazaretten entwickelt, um rasch entscheiden zu können, welcher Verletzte zuerst behandelt wird. Eine Entscheidung, die damals nicht aufgrund der Schwere einer Verletzung getroffen wurde. Geholfen wurde zunächst denjenigen, die die besten Chancen auf eine rasche Genesung hatten, um schnell wieder fit für den Krieg zu sein.



Heute wird zum Glück anders entschieden: In einer Notaufnahme werden Menschen, denen es besonders schlecht geht, auch besonders dringlich behandelt. Es sei denn, es mangelt an Zeit, Personal und Materialien, sodass eine angemessene Versorgung aller nicht möglich ist. In solchen Situationen dient die Triage dazu, Behandlungsentscheidungen so zu treffen, dass möglichst viele Menschen überleben.

Deutschland: Empfehlungen, aber kein Triage-Gesetz