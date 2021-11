"Wir haben eine hoch dramatische Situation. Was jetzt gilt, ist nicht ausreichend", wurde die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel am Montag (22.11.) zitiert. "Wir haben eine Lage, die alles übertreffen wird, was wir bisher hatten." Man müsse den exponentiellen Anstieg schnell stoppen, sonst komme man an die Grenze der Handlungsfähigkeit, so Merkel weiter. Gemeint ist damit auch die möglicherweise bevorstehende Triage in vielen Krankenhäusern. Also die Auswahl von Patienten, wenn nicht ausreichend Behandlungskapazitäten für alle zur Verfügung stehen.