Klimawandel Dürre und Wassermangel: Italien und Frankreich bereiten sich auf Extremsommer vor

Hauptinhalt

Millionen Deutsche zieht es jedes Jahr an den Gardasee. Doch der Klimawandel bereitet auch dieser Region viele Probleme. Weil es seit Wochen nicht geregnet hat, fehlt dem Gardasee schon jetzt viel Wasser: Der Wasserspiegel liegt in diesem Winter bis zu 60 Zentimeter unter dem Durchschnittsniveau der vergangenen Jahrzehnte. Auch in Frankreich fehlt der Regen. Die Behörden planen, wie im Sommer mit Wasserknappheit umgegangen werden soll.