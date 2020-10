Die Meldungen rund um den an COVID-19 erkrankten US-Präsidenten bleiben nebulös. Nachdem es zuletzt hieß, Donald Trump zeige deutlich stärke Krankheitssymptome als zunächst behauptet, hat er es sich am Sonntag nicht nehmen lassen, sich im Auto seinen Anhängern zu zeigen. Ganz so schlecht kann es um das US-Oberhaupt also nicht stehen. Ob das an seiner Medikamentierung liegt?