Mohammad Zubair kann es kaum fassen: "Ich habe meinen Sicherheitsgurt gelöst, Licht gesehen und bin in dessen Richtung gegangen. Dann bin ich rausgesprungen". Der 24-Jährige und ein weiterer Passagier haben den Absturz einer pakistanischen Passagiermaschine über einem Wohngebiet der Millionenmetropole Karachi wie durch ein Wunder überlebt. 97 Insassen schafften es nicht, auch am Boden kamen bei dem Unglück am Freitag (22.05.) offenbar Menschen ums Leben.