Überlebenstipps Riesiges SOS im Strandsand rettet Schiffbrüchigen das Leben

Weil sie sich in ihrer misslichen Lage richtig verhielten, haben drei Männer, die im Westpazifik in Seenot geraten waren, wahrscheinlich ihr Leben gerettet. Drei riesige Buchstaben waren am Ende entscheidend.