Mittlerweile sind auch in Deutschland mehrere Infektionsfälle nachgewiesen worden. Das RKI geht davon aus, dass noch weitere dazu kommen. Aufgrund der umfangreichen Kontakte der Infizierten sei mit weiteren Fällen zu rechnen. Die betroffenen Männern sollen sich auf Partys in Berlin und auf Gran Canaria angesteckt haben, bei denen es zu sexuellen Kontakten kam.



Auch in Spanien, Portugal, Frankreich und Italien wurden Betroffene gemeldet, ebenso in Nordamerika, Lateinamerika und Australien. Nach WHO-Angaben wurden bis zum vergangenen Samstag mehr als 90 Infektionen in Ländern bestätigt, in denen das in West- und Zentralafrika heimische Virus normalerweise nicht auftritt.

Die München Klinik in Schwabing: Hier wird der erste Affenpocken-Patient in Deutschland behandelt. Bildrechte: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Vorwiegend schwule und bisexuelle Männer betroffen

Betroffen sind der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge überwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, schwule und bisexuelle Männer. In der Regel waren sie zuvor nicht nach West- oder Zentralafrika gereist.

Safer Sex: Wie kann man sich vor einer Ansteckung schützen?

Nach aktuellem Forschungsstand ist für eine Übertragung des Affenpocken-Virus ein enger Körperkontakt erforderlich. Da die Ansteckung vermutlich über Schleimhautkontakt erfolgt, sollten enge körperliche und sexuelle Kontakte mit wechselnden bzw. fremden Personen möglichst vermieden werden. In jedem Fall beachten sollte man die Regeln des "safer sex", etwa durch den Gebrauch von Kondomen.



Im Vergleich zum Covid-19-Erreger Sars-CoV-2 wird das Affenpocken-Virus weniger leicht von Mensch zu Mensch weitergegeben.

Impfung: Wie werden Affenpocken behandelt?

Bislang gibt es keine spezifische Behandlung gegen Affenpocken. Allerdings soll die normale Pockenimpfung zu 85 Prozent vorbeugend wirken. In der Bundesrepublik war die Pockenimpfung bis 1975 für Einjährige Pflicht. In der DDR wurde die Impfpflicht 1982 aufgehoben.



Patienten, die ein hohes Risiko haben, Symptome zu entwickeln, werden in Großbritannien nun nachträglich mit einem Pockenvakzin geimpft. Bei Kontaktpersonen werde dadurch das Risiko einer Erkrankung verhindert.



Die Bundesregierung hat rund hundert Millionen Dosen Pockenimpfstoff eingelagert, wovon zwei Millionen Dosen an die WHO gespendet wurden. Der Haken: In der EU ist der Menschenpocken-Impfstoff zur Behandlung von Affenpocken noch nicht zugelassen.



Deutschland bestellte Gesundheitsminister Karl Lauterbach zufolge "bis zu 40.000 Dosen" eines Impfstoffs, der in den USA gegen Affenpocken zugelassen ist und auch in Deutschland wirken würde. Der Impfstoff könne einen Ausbruch bei Ansteckung verhindern oder verzögern, sagte Lauterbach. Es sei aber noch nicht klar, ob der Impfstoff eingesetzt werden müsse - zum Beispiel bei Kindern.

Eine spezifische Behandlung gegen Affenpocken gibt es bislang nicht. Bildrechte: dpa

Abgeschwächter Pocken-Impfstoff Imvanex

Seit 2013 ist in der EU der Impfstoff Imvanex zugelassen. Das ist ein Lebendimpfstoff, der aus einer abgeschwächten Form des Pocken-Impfstoffs hergestellt wird. Die Erreger darin sind so schwach, dass sie sich nicht vermehren können. Deshalb dürfen auch immungeschwächte Patienten damit geimpft werden.



Britische Gesundheitsbehörden haben seit dem vermehrten Auftreten von Affenpocken-Fällen bereits mehr als 1.000 Dosen des Pockenimpfstoffs Imvanex an Kontaktpersonen verabreicht.

Was sind die Symptome einer Affenpocken-Infektion?

Zu den Symptomen von Affenpocken gehören Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und ein Ausschlag, der oft im Gesicht beginnt und dann auf andere Körperteile übergreift. Die meisten Menschen erholen sich innerhalb weniger Wochen davon.



Zentralafrikanische Virusvarianten sind laut Robert Koch-Institut (RKI) allerdings deutlich ansteckender als die westafrikanischen.

Zu den Symptomen von Affenpocken gehören Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und ein Ausschlag, der oft im Gesicht beginnt und dann auf andere Körperteile übergreift. Bildrechte: dpa

Grund zur Vorsicht, aber nicht zur Panik: Keine neue Pandemie

Die Berliner Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) erklärte nach dem Nachweis von zwei Fällen von Affenpocken in ihrer Stadt, es bestehe "kein Grund zur Panik, aber Grund zur Vorsicht, da viele wissenschaftliche Erkenntnisse über die Krankheit noch vorläufig sind (...)".



Expertinnen und Experten befürchten aktuell keine neue Pandemie, fordern jedoch ein konsequentes Handeln. Dazu zählt etwa das Bereitstellen von ausreichend Pocken-Impfstoff. Denn für Menschen mit Vorerkrankungen oder einem geschwächten Immunsystem kann das Virus durchaus gefährlich werden.

So bewertet die WHO das Affenpocken-Virus