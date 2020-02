Künftig keine "Bambi"-Verleihungen mehr in den Programmen der ARD, das hat der Sender am Freitag in Köln bestätigt - und dankt dem Verlagshaus Hubert Burda Media für 24 Jahre vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Der Vertrag über die Ausstrahlung der alljährlichen Preisverleihung des bedeutendsten deutschen Medienpreises war im Jahr 2019 ausgelaufen. Für einen neuen Vertrag habe es in der ARD kein Votum gegeben.