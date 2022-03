Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst, heißt es nicht ohne Grund. Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Medien-Krieg. Russland setzt dabei mit fragwürdigen bis falschen Behauptungen auf Desinformation. Die kommt auch in Deutschland an - und wird über soziale Netzwerke munter weiter verbreitet.



Youtube hat die von Russland finanzierten Sender RT und Sputnik mittlerweile für Europa blockiert, ähnlich will auch Meta (ehemals Facebook) agieren. Zudem kündigt das Unternehmen "umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung von Falschinformationen" an. Faktenchecks auf Russisch und Ukrainisch sollen die Menschen vor Ort informieren. Der Mikro-Bloggingdienst Twitter will Tweets von russischen Staatsmedien künftig mit einem Warnhinweis versehen.



Doch auch hier können Falschinformationen entstehen und weiter verbreitet werden. Umso wichtiger ist es, sich ausschließlich über seriöse Quellen über das Geschehen in der Ukraine zu informieren und auch nur diese Fakten mit anderen zu teilen.