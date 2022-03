Zahlreiche Hilfsorganisationen organisieren Hilfstransporte, um die Menschen in der Ukraine und die in die Nachbarstaaten Geflüchteten zu unterstützen. Dafür benötigen die Organisationen nicht nur Geld, sondern auch Sachspenden. Das sind in der Regel Decken, Schlafsäcke, warme Kleidung, Schuhe, Hygieneartikel und Medikamente, aber auch Spielzeug für Kinder.



Wer bereits Geld gespendet hat oder wem das nicht möglich ist, kann helfen, indem er die heimischen Bestände inspiziert. Wichtig ist allerdings, sich im Vorfeld zu erkundigen, was die betreffende Organisation oder Unterkunft tatsächlich benötigt.