Gewalttat Drama in Ulm: Mann tötet 7-jähriges Mädchen und stellt sich selbst

Hauptinhalt

Ein Mann soll laut Polizeiangaben die siebenjährige Tochter seiner Lebensgefährtin in Ulm getötet haben. Anschließend habe er sich der Polizei per Notruf gestellt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Dienstag sagte, sollte der Mann noch am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden.