Das niedersächsische Holzminden hat einen Problemstein. Eigentlich soll ein Monolith in der Stadt dem Fußgängerschutz dienen, doch immer wieder erwischen LkwW- oder Pkw-Fahrer den Stein und fahren ihn um. "So oft kann man doch gar nicht gegen das Ding fahren", sagt ein Anwohner gegenüber BRISANT. "Das wird wirklich das neue Wahrzeichen von Holzminden".

"Umfahrstein" wird der Monolith inzwischen scherzhaft genannt. Er hat sogar schon eine eigene Internetseite. Und wer bei "Google Maps" nach "Umfahrstein" sucht, landet in der Johannisstraße in Holzminden nahe der Weser und bei dem Stein aus Sandstein. Was wird zum Schutz des Problemsteins getan? Jens Martin Wolf vom Baudezernat Holzminden sagt dazu gegenüber BRISANT: "Bisherige Maßnahmen wie Reflektoren, also Katzenaugen, haben nichts gebracht, der Stein wird weiterhin umgefahren."