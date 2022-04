Alec Baldwin

Auf die Frage eines Polizisten kurz nach dem Vorfall, ob es ihm gut gehe, antwortete Baldwin: "Nein, mir geht es nicht gut." Später beschreibt der Schauspieler in einem Verhör mit zwei Beamten, was passiert ist. "Ich zog die Waffe langsam raus und drehte mich langsam um. Dann Peng, sie geht los und sie (Hutchins) sackt zusammen."

Regisseur Joel Souza, der durch denselben Schuss verletzt wurde, sei schreiend zu Boden gegangen, so Baldwin. Andere Aufnahmen zeigen den Schauspieler in seinem Kostüm, wie er das Ziehen der Waffe übt.

In einem anderen Video aus einem Krankenhaus schildert Regisseur Souza, der dort wegen seiner Verletzung behandelt wurde, den Vorfall. Zunächst habe er einen sehr lauten Knall gehört. "Dann fühlte es sich an, als hätte mir jemand gegen die Schulter getreten", so Souza weiter.

Die Ermittlungen der Polizei zur Frage, wie es dazu kommen konnte, dauern an. Kurz nach dem Vorfall hatte die Staatsanwaltschaft erklärt, dass auch eine Strafverfolgung möglich sei. Mehrere Zivilklagen laufen bereits. Eine US-Behörde für Arbeitsschutz hat wegen mangelnder Sicherheit am Set bereits eine Geldstrafe verhängt. Die Produzenten des Westerns "Rust" müssen die zulässige Höchststrafe von knapp 137.000 US-Dollar (etwa 126.000 Euro) zahlen.

Eine monatelange Untersuchung dazu habe Verstöße gegen Sicherheitsauflagen ans Licht gebracht, hieß es. Die Behörde wirft den Produzenten vor, Sicherheitsprotokolle für die Benutzung von Waffen missachtet zu haben. Etwa hätte sich niemals "scharfe Munition" am Drehort befinden sollen oder eine Waffe auf eine Person gerichtet werden dürfen, hieß es in dem Untersuchungsbericht. Der "tragische Vorfall" hätte vermieden werden können. Den Verantwortlichen wird "Gleichgültigkeit" bezüglich der Sicherheit der Mitarbeiter vorgeworfen.

