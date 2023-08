Ein Tag voller Action und Adrenalin - so stellt man sich einen Ausflug in den Freizeitpark vor. Selten passieren Unfälle mit Fahrgeschäften oder anderen Attraktionen, aber wenn, dann können sie folgenschwer sein. Erst kürzlich brachen im Europa-Park in Rust eine Kulisse und Podeste bei einer Show von Turmspring-Akrobaten zusammen. Sieben Personen wurden dabei verletzt. Eine Chronik von Unglücken, die sich in der Vergangenheit in Freizeitparks abgespielt haben.