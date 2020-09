Autofahrerin psychisch krank? Toter und Schwerverletzte bei Unfall-Serie in Tecklenburger Land

Gleich fünf Unfälle in Folge hat am gestrigen Sonntag eine 44-jährige Frau aus Lengerich innerhalb einer halben Stunde verursacht. Dabei kam ein Radfahrer zu Tode, weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Ebenso die Unfallverursacherin. Jetzt ermittelt eine Mordkommission, was hinter der tödlichen Fahrt der vermutlich psychisch kranken Frau steckt.