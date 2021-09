Ungeimpfte Menschen, die in Quarantäne müssen, bekommen spätestens ab 1. November deutschlandweit keinen Ausgleich mehr für ihre Verdienstausfälle. Darauf habe sich die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern am Mittwoch (22.09.) verständigt. Dies sei "eine Frage der Fairness" den Geimpften gegenüber. "Warum sollen andere dafür zahlen, dass jemand für sich entscheidet, sich nicht impfen zu lassen?", begründete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Beschluss.

Einige Bundesländer hatten die Regelung bereits im Vorfeld beschlossen. Bei dem Treffen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Mittwoch wurde nun über eine bundeseinheitliche Regelung und einen Stichtag beraten. "Wir sind uns mit Bund und Ländern einig, dass es jetzt an der Zeit ist, klare Verhältnisse zu schaffen", erklärte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz innehat. "Deswegen soll es spätestens ab 1. November deutschlandweit keine Entschädigungsleistungen mehr für Ungeimpfte geben, die als Kontaktpersonen oder Reiserückkehrer in Quarantäne müssen und sich eigentlich hätten impfen lassen können."