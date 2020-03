Mit der neuen Währung in eine neue und bessere Zukunft starten - das möchte auch Familie Wolf aus Altena im Sauerland. An der neuen Währung sind die Wolfs unmittelbar beteiligt, denn aus dem familieneigenen Werk stammen die Rohlinge, aus denen die neue D-Mark gepresst worden ist.



Drei Töchter hat Unternehmer Wolf - und jede der Schwestern erträumt sich ihre Zukunft nach dem Ende des Krieges und der Nazi-Diktatur auf ihre Weise: Die quirlige Ulla, die in Tübingen Medizin studieren möchte, Gundel, die am liebsten die väterliche Firma übernehmen würde und Margot, alleinerziehend mit einem Sohn, dessen Vater schwerstverletzt aus dem Krieg zurückgekehrt und gestorben ist.