Vier von zehn Befragten wechseln zudem ihre Bettwäsche seltener als im Zweiwochenrhythmus, der von Verbraucherschützern empfohlen wird. Am reinlichsten sind diesbezüglich die 16- bis 29-Jährigen. Entscheidend für die Hygiene war dabei auch die Haushaltsgröße: In Single- oder Zweier-Haushalten wird das Bett seltener bezogen als in größeren Familien-Haushalten.

Oberste Priorität bei der Körperhygiene hat für die Befragten eindeutig das Duschen. Rund 40 Prozent gaben an, mindestens einmal am Tag zu duschen oder zu baden. Nur sechs Prozent gaben an, sich einmal in der Woche oder noch seltener unter die Dusche zu stellen.