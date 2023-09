Erst die heftigen Waldbrände, nun die extremen Unwetter: Griechenland kommt nicht zur Ruhe. Meteorologen sagen, solche Regenfälle habe es noch nie gegeben, die Schäden sind enorm. Auch zwei Tote sind schon zu beklagen. Und das Sturmtief "Daniel" soll noch bis Donnerstag weiter wüten!



In der Hafenstadt Volos wurden Autos von den Wassermassen ins Meer gespült, Keller und Ladengeschäfte liefen voll. Außerdem fiel immer wieder der Strom aus. Das Handynetz und das Internet waren ebenfalls betroffen und funktionierten zum Teil nur eingeschränkt oder gar nicht. Am Flughafen der Insel Skiathos saßen mehrere Hundert Menschen fest, weil die Flüge gestrichen wurden. Helfer hatten in den vergangen Stunden alle Hände voll zu tun, um Menschen aus ihren Häusern zu retten. Bildrechte: dpa

Regenrekord registriert

Viele Experten betonen, so ein Unwetter noch nie gesehen zu haben. Möglicherweise handelt es sich um die stärksten Regenfälle in Griechenland seit Beginn der Aufzeichnungen. Der staatliche Wetterdienst Meteo meldete am Dienstagabend einen Regenrekord:



In der Ortschaft Zagora nordöstlich von Volos wurde eine Niederschlagsmenge von 754 Millimetern pro Quadratmeter gemessen. Zum Vergleich: Bei der Ahrtal-Flut im Juli 2021 lagen die Niederschlagsmengen zwischen 100 und 200 Millimeter pro Quadratmeter. 754 Millimeter Regen wurden in Zagora gemessen - Rekord für Griechenland! Bildrechte: dpa

Bevölkerung wird ständig gewarnt

Schon seit Montag dröhnen bei vielen Menschen in den betroffenen Regionen immer wieder die Smartphones mit einem unangenehmen lauten Warnton: Das sind Mitteilungen des Zivilschutzes, der per SMS über die Gefahren informiert und dazu aufruft, man solle zu Hause bleiben oder dürfe in bestimmten Gebieten nicht Auto fahren. Noch ist das ganze Ausmaß der Schäden nach dem Unwetter in Griechenland nicht klar. Auch weitere Tote sind zu befürchten. Bildrechte: dpa

Sturm soll noch weiter toben

Die weiteren Wetteraussichten für die Region sind nicht gut: Vor allem am Mittwoch solle Sturmtief "Daniel" wieder an Fahrt aufnehmen, warnten griechische Behörden. Und auch am Donnerstag soll es noch stark regnen, gewittern und stürmen - gerade dort, wo es bisher schon so schlimm war, nämlich in Thessalien. Erst am Freitag soll sich das Wetter beruhigen. Erst am Freitag soll der Sturm an Kraft verlieren, sagen Meteorologen. Bildrechte: dpa

Auch Bulgarien und Türkei betroffen

Starkregen und schwere Gewitter gab es auch in anderen Ländern: In Bulgarien kamen an der Schwarzmeerküste drei Menschen ums Leben, weitere drei wurden vermisst.



Auch in der Türkei gab es mindestens fünf Tote, zwei davon in der Millionenstadt Istanbul. Die Straßen von Istanbul verwandelten sich in reißende Flüsse, eine Metrostation stand nach dem Unwetter teilweise unter Wasser.



Aus einer Bücherei mussten Medienberichten zufolge Dutzende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Im Fernsehen waren Bilder von Autos und Marktständen zu sehen, die von den Wassermassen fortgespült wurden. Die Behörden warnten vor weiteren Unwettern in der Türkei. Sturm "Daniel" wütete auch in Istanbul. Dort gab es zwei Tote. Bildrechte: dpa

Meteorologe: Seltenes Extrem-Ereignis