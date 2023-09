Viele Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten

Im griechischen Katastrophengebiet versuchen Rettungskräfte weiterhin, Menschen aus überschwemmten Dörfern in Sicherheit zu bringen. Insgesamt seien bislang fast 2.000 Menschen gerettet worden, sagte Feuerwehrsprecher Vasilios Vathrakogiannis am Freitag.



Wie viele Menschen vermisst werden, blieb aber weiterhin unklar, weil viele Dörfer noch von den Wassermassen umschlossen und von der Umgebung abgeschnitten sind.



Unter den Vermissten ist offenbar auch ein Paar aus Österreich. Ein Vermieter von Ferienwohnungen in der Ortschaft Xinovrysi hatte bereits am Dienstag griechischen Medien gesagt, dass ein junges Ehepaar von der Sturzflut erfasst worden und samt Ferienhaus ins Meer gespült worden sei. Seitdem fehle jede Spur vom Paar, das aus Graz stammen soll.

In Volos und Umgebung gab es die schlimmsten Verwüstungen durch Sturmtief "Daniel". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Griechisches Militär hilft

Das griechische Militär soll in den betroffenen Gebieten mit schwerem Gerät wie gepanzerten Fahrzeugen helfen, die zu den isolierten Dörfern vordringen können. Zudem sollen Militäringenieure behelfsweise Brücken dort installieren, wo welche eingestürzt sind. Jenen, die ihr Hab und Gut in den Fluten verloren haben, werde so schnell wie möglich finanziell unter die Arme gegriffen, versprach die Regierung. Helfer hatten in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun, um Menschen aus ihren Häusern zu retten. Bildrechte: dpa

Wichtige Autobahn gesperrt

Wegen der schweren Regenfälle und Überschwemmungen ist die wichtigste Autobahnverbindung des Landes zwischen Athen und Thessaloniki seit Mittwochabend (7.9.) auf gut 200 Kilometern gesperrt. Auch die Bahn stellte die Zugfahrten zwischen den beiden Städten ein, wie griechische Medien berichteten. Erst am Freitag sollen die Regenfälle in Griechenland nachlassen, sagen Meteorologen. Bildrechte: dpa

Nur wenige Touristen betroffen

Die Region Thessalien ist im Verhältnis zu anderen griechischen Urlaubszielen wie Kreta, Chalkidiki, den Kykladeninseln oder der Halbinsel Peloponnes nicht sehr touristisch geprägt. Dennoch gab es einige Touristen, die Einschränkungen hinnehmen mussten.

Regenrekord registriert

Viele Experten betonen, so ein Unwetter noch nie gesehen zu haben. Möglicherweise handelt es sich um die stärksten Regenfälle in Griechenland seit Beginn der Aufzeichnungen. Der staatliche Wetterdienst Meteo meldete am Dienstagabend einen Regenrekord:



In der Ortschaft Zagora nordöstlich von Volos wurde eine Niederschlagsmenge von 754 Millimetern pro Quadratmeter gemessen. Zum Vergleich: Bei der Ahrtal-Flut im Juli 2021 lagen die Niederschlagsmengen zwischen 100 und 200 Millimeter pro Quadratmeter. 754 Millimeter Regen wurden in Zagora gemessen - Rekord für Griechenland! Bildrechte: dpa

Bevölkerung wird ständig gewarnt

Schon seit Montag dröhnen bei vielen Menschen in den betroffenen Regionen immer wieder die Smartphones mit einem unangenehmen lauten Warnton: Das sind Mitteilungen des Zivilschutzes, der per SMS über die Gefahren informiert und dazu aufruft, man solle zu Hause bleiben oder dürfe in bestimmten Gebieten nicht Auto fahren. Noch ist das ganze Ausmaß der Schäden nach dem Unwetter in Griechenland nicht klar. Auch weitere Tote sind zu befürchten. Bildrechte: dpa

Die Lage in Bulgarien

Die Lage an der bulgarischen Schwarzmeerküste hat sich nach dem Hochwasser entspannt. "Die Situation in der von Überschwemmungen getroffenen Region normalisiert sich", sagte Regierungschef Nikolaj Denkow am Donnerstag. Es gebe keine Hinweise auf Menschen in Not oder auf neue Todesopfer. In der betroffenen Region regnete es seit Mittwoch nicht mehr.



Beim Hochwasser kamen in Bulgarien vier Menschen ums Leben - Mutter und Tochter und zwei Männer. Südlich der Hafenstadt Burgas hatte die Wasserflut Landstraßen und Brücken stark beschädigt. Da einige Brücken komplett einstürzten, mussten vielerorts Umleitungswege für den Verkehr gefunden werden.



Urlauber würden nun mit Hilfe der Verkehrspolizei auf den Rückweg gebracht, sagte der Regierungschef Denkow weiter. Das Leitungswasser fließe wieder, könne allerdings nur für Haushaltszwecke benutzt werden. Der Wasserstand von Stauseen werde verringert, so dass sie nicht überlaufen. Wie groß die Schäden in den einzelnen Ländern sind, wird erst nach und nach sichtbar. Bildrechte: dpa

Auch die Türkei ist betroffen

Auch in der Türkei gab es mindestens acht Tote, zwei davon in der Millionenstadt Istanbul. Die Straßen von Istanbul verwandelten sich in reißende Flüsse, eine Metrostation stand nach dem Unwetter teilweise unter Wasser.



Aus einer Bücherei mussten Medienberichten zufolge Dutzende Menschen in Sicherheit gebracht werden. Im Fernsehen waren Bilder von Autos und Marktständen zu sehen, die von den Wassermassen fortgespült wurden. Die Behörden warnten vor weiteren Unwettern in der Türkei. Sturm "Daniel" wütete auch in Istanbul. Dort gab es zwei Tote. Bildrechte: dpa

Meteorologe: Seltenes Extrem-Ereignis